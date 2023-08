Viele koreanische Songs schafften Sprung in Hot 100 von US-Billboard

Bis zum heutigen Tag haben es schon sehr viele koreanische Songs in die Top Ten von Hot 100 der US-Billboard Charts geschafft.

Am 16. August gab das US-amerikanische Musikmagazin Billboard bekannt, dass 35 nicht auf Englisch gesungene Lieder seit 1958 unter den ersten Zehn waren. Darunter befinden sich 19 spanische Lieder und acht koreanische. Danach folgten drei auf Deutsch gesungene Lieder, zwei jeweils auf Französisch und Italienisch und schließlich ein japanisches Lied.

Die Hot 100 Charts werden anhand von Streamings, Albenverkäufen und Radio-Airplay Charts ermittelt. Dass so viele koreanische Lieder es unter die Top Ten von Hot 100 geschafft haben, ist auf die Beliebtheit der Gruppe BTS zurückzuführen. Denn sechs von den acht Liedern, die in den letzten 65 Jahren unter den besten Zehn standen, sind BTS-Lieder: „Fake Love“, „Boy With Luv“, „On“, „Life Goes On“, „My Universe“ und „Like Crazy“. Die beiden anderen Lieder sind „Gangnam Style“ und „GENTLEMAN“ von Psy.