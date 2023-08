NewJeans treten bei großen Musikfestivals auf

Die Beliebtheit der Girlgroup NewJeans reißt nicht ab. Denn sie wurden zu einem weiteren großen Musikfestival eingeladen.

Nach ihrem erfolgreichen Auftritt beim Lollapalooza in Chicago waren die Sängerinnen auch beim Summer Sonic in Japan vertreten. Dieses Festival gehört zu den repräsentativen Sommermusikfestivals in Japan und wurde in diesem Jahr am 19. August in Tokio veranstaltet. NewJeans haben in Japan noch nicht offiziell debütiert, aber haben dort bereits viele Fans. Daher wurde der erste Auftritt der Sängerinnen im Nachbarland mit großem Interesse verfolgt. Es kamen etwa 30.000 Fans und weitere konnten aus Sicherheitsgründen nicht am Veranstaltungsort eingelassen werden.

Zuerst sangen die Girls ihre Hitsongs „Ditto“ und „OMG“. Dann sagten sie, dass sie zum ersten Mal am Summer Sonic teilnehmen würden. Sie hätten sich auf ihren Auftritt gut vorbereitet, daher wünschten sie sich unvergessliche Momente. Nachdem sie ein paar Worte an das Publikum gerichtet hatten, folgten weitere Songs: „Cookie“, „Attention“, Hype Boy“, „Super Shy“, „ETA“ und weitere Stücke von ihrer neunen Platte. Insgesamt sangen sie elf Lieder. Die Anwesenden waren natürlich sehr angetan von NewJeans.

Aber nicht minder begeistert sind die Fans in anderen Regionen. Das Lied „Super Shy“ befindet sich schon sechs Wochen in Folge in den britischen Official Charts und den US-Billboard Charts. Auch bei Spotify ist der Titel weiterhin sehr beliebt.