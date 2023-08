Infinite veranstaltet gemeinsames Konzert

Die koreanische Boyband Infinite hat nach sieben Jahren wieder vollzählig ein Konzert veranstaltet. Es fand am 19. und 20. August im Olympiapark in Seoul statt. Das letzte gemeinsame Konzert wurde im Jahr 2016 veranstaltet, dann gingen die sechs Mitglieder solo verschiedenen Aktivitäten nach. Als bekannt wurde, dass sie vollzählig auf die Bühne treten wollen, verkauften sich die Konzerttickets in Windeseile.

Die Jungs begannen ihren Auftritt mit dem Song „Comeback again“ aus ihrem Debütalbum und weiteren Hits. Danach kommentierten die Sänger, dass sie sich sehr danach gesehnt hatten, wieder vor ihren Fans stehen zu dürfen. Es habe lange gedauert, bis das Projekt auf die Beine gestellt werden konnte. Die Fans waren sehr gerührt.

Weiter trugen Infinite Songs wie “Back”, „Paradise“, „Diamond“, „The Eye” und viele weitere vor. Auch Songs von ihrem siebten Minialbum, das am 31. Juli auf den Markt gekommen ist, wurden gesungen.

Zum Schluss sagten die Mitglieder von Infinite, dass sie ihren Fans für die tollen Tage dankbar seien. Sie wollten sich weiter anstrengen.