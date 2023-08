The Boyz beenden Aktivitäten zu „Lip Gloss“ erfolgreich

Die Boygroup The Boyz hat ihre Aktivitäten zum Lied „Lip Gloss“ von ihrem zweiten regulären Album erfolgreich beendet und will nun andere Lieder des Albums vorstellen.

Der letzte Auftritt mit dem Lied „Lip Gloss“ erfolgte am 20. August in einer Musiksendung. Ab 23. August tragen sie auf der Bühne das Lied „Passion Fruit“ vor. Das Lied wird nicht von der ganzen Gruppe gesungen, sondern von einer Untereinheit, die aus fünf Mitgliedern besteht. Die Mitglieder Sunwoo und Kevin haben am Liedtext mitgewirkt. Das Lied hat einen eingängigen Refrain und die Stimmen der Sänger kommen besonders gut zur Geltung.

Das zweite reguläre Album “Phantasy“ Pt. 1 „Christmas In August“ kam am 7. August auf den Markt und im Album sind insgesamt sechs Titel enthalten, mit denen die Jungs derzeit sehr erfolgreich sind.