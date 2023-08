Jannabi beendet Moderation der TV-Show „Park der Nacht“

Choi Jung-hoon von der Indieband Jannabi hat die Moderation der TV-Show „The Seasons – Park der Nacht mit Choi Jun-hoon“ des Senders KBS 2 abgegeben. Diese Musikshow wurde von mehreren Musikern moderiert, vor Choi war der Rapper und Produzent Jay Park für die Show zuständig. In diese Show werden talentierte Musiker oder auch Schauspieler eingeladen. Es werden Interviews geführt und Lieder vorgetragen. In dieser Show können die Zuschauer die Musiker besonders gut kennenlernen und auch ihre Musik live hören.

In der letzten Sendung trat die Band Crying Nut auf und sang einige Lieder wie „Luxemburg“ oder „Oh! What a Shiny Night“ und weitere. Es sind bekannte und fröhliche Lieder, so dass das Publikum einfach mitsang. Das sorgte für gute Stimmung. Das Model Joo Woo-jae, der derzeit in verschiedenen TV-Shows als Moderator mitwirkt, war auch gekommen. Er kann unter anderem auch gut singen, und das bewies er an diesem Tag. Er sang einige Lieder. Auch die Schauspielerin Han Ji Min war mit von der Partie. Sie sang das Lied „For Love“ gemeinsam mit Choi Jung-hoon. Es ist ein OST-Song zur erfolgreichen Serie „Our Blues“.

Am Ende der Sendung wurde bekannt gegeben, wer die Moderation der nächsten Staffel übernehmen wird. Es ist das Geschwister-Duo AKMU, also Akdong Musician. The Seasons – Last Goodbye mit AKMU wird am 1. September gesendet.

Ferner hat die Band am 21. August ihre vierte Single „Love Lee“ herausgegeben.