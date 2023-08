ZEROBASEONE treten erstmals in den USA auf

Die noch junge Gruppe ZEROBASEONE hat jüngst einen tollen Auftritt in den USA absolviert. Am 19. August traten sie im Rahmen der KCON LA auf die Bühne. Es war das erste Mal, dass sie in Amerika aufgetreten sind. Als sie anfingen, ihren Song „In Bloom“ zu singen, wurden sie lautstark angefeuert. Man konnte kaum glauben, dass es der erste Besuch der Jungs in diesem Land war. Schon bevor die neun Mitglieder dieser Gruppe auf die Bühne kamen, wurde ihr Gruppenname gerufen und viele klatschten. Während des Auftritts wurden alle Songs auf Koreanisch mitgesungen. Auch tanzten einige Fans die Choreographie nach.

Nach dem erfolgreichen Auftritt haben die Jungs kurz angekündigt, dass sie bald ihr zweites Minialbum herausgeben werden. Das wird im November geschehen. Die Fans sind schon jetzt sehr gespannt, welche Lieder im Album enthalten sein werden.