JYP Entertainment veranstaltet nach vier Jahren in Nordamerika Audition

Die Managementagentur JYP Entertainment hat am 28. August auf ihrer Homepage mitgeteilt, dass sie ihr Vorsingen Global Audition 2023 in Nordamerika veranstaltet. Zuletzt wählte die Agentur im Oktober und November 2018 in vier Städten in Nordamerika wie Los Angeles, Toronto, New York und Hawaii künftige K-Pop-Künstler aus.

Die Talentauswahl 2023 in Nordamerika wird beginnend am 23. August in Toronto am 7. und 8. Oktober in New Jersey und am 14. und 15. Oktober in Kalifornien abgehalten. Die Online-Voranmeldung hat am 28. August auf der Homepage der Agentur begonnen. Jeder, der zwischen 2005 und 2013 geboren ist, kann sich unabhängig von Nationalität und Geschlecht bewerben.