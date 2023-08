Boyband CN Blue gibt im Oktober ihr erstes Heimkonzert seit sechs Jahren

Die dreiköpfige südkoreanische Boyband CN Blue gibt am 7. und 8. Oktober in der Olympiahalle im Olympiapark in Seoul ihr erstes Heimkonzert seit sechs Jahren. Entsprechend dem Konzerttitel „CNBLUENTITY“, einer Wortzusammensetzung aus CN Blue und Identity, wird die Band bei dem Konzert ihre Identität als Band mit einem breiten musikalischen Spektrum von leichtem Pop bis zum Hardrock zeigen.

Der letzte große Auftritt der Band war 2017 das Konzert „Between Us“. Im darauf folgenden Jahr legten die Mitglieder wegen ihres Wehrdienstes eine Pause ein. CN Blue debütierte 2009, und die drei Mitglieder Jung Yong-hwa, Kang Min-hyuk und Lee Jung-shin sind auch als Schauspieler aktiv.