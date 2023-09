LUCY veranstalten erstes Konzert im Ausland

Die Band LUCY wird am 27. September in Taiwan ihr erstes Solokonzert außerhalb Koreas veranstalten. Als der Vorverkauf der Konzerttickets begann, waren sie in nur einer Minute alle vergriffen.

Das ist ein guter Beleg dafür, dass sie sehr beliebt sind. Die vier Mitglieder machen immer gute Musik und zeigen dabei tolle Performances.

Am 17. August haben sie ihr viertes Minialbum auf den Markt gebracht, mit dem sie erfolgreich waren. Besonders war das Lied „Haze“ beliebt. Das Musikvideo zum Lied wurde nach dem Stand des 27. August über eine Million mal aufgerufen. Im Video kann man junge Menschen sehen, die jeweils eine schwierige Situation überwinden.