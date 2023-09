Koreanische Girlgroups treten in Großbritannien auf

Das britische Magazin Guardian hat am 27. August einen Bericht geschrieben, dass K-Pop-Girlgroups die britische Musikszene erobern würden. In dem Artikel wurde erwähnt, dass Blackpink bereits im Juli ein Konzert gegeben hatten und im September Twice, aespa, Itzy und (G)I-dle in London auftreten werden.

Zuvor hatten Blackpink am Musikfestival Hyde Park British Summer Time Festival teilgenommen und als erste koreanische Sänger als Headliner die Stimmung zum Kochen gebracht. Kein Wunder, acht Lieder von Blackpink kamen unter die besten 40 Lieder. Die Beliebtheit koreanischer Girlgroups reißt nicht ab, allein im Monat September werden vier Girlgroups Konzerte veranstalten. Mamamoo hat im August bereits einen viel bejubelten Auftritt hingelegt. Lieder von Fifty Fifty und NewJeans tummeln sich derweil in den britischen Charts.

Guardian analysierte, dass Lieder der koreanischen Girlgroups gleich ins Ohr gehen. Die Sängerinnen seien außerdem perfekt gestylt und würden beeindruckende Performances zeigen. Ein weiteres Plus sei, dass sie per SNS fleißig mit ihren Fans kommunizierten.