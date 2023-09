NCT veranstalten gemeinsames Konzert

Das gemeinsame Konzert von NCT „NCT Nation: To The World“ hat am 26. August endlich in Korea begonnen. Das Konzert wurde auch online live übertragen. Es ist das erste Offline-Konzert seit dem Debüt von NCT. Es waren auch alle Untereinheiten dabei: NCT 127, NCT Dream, WayV und NCT DOJAEJUNG und NCT U. Aus Sicht der Fans konnte es nicht besser kommen.

NCT haben unter anderem die Lieder „Baggy Jeans“ und „Golden Age“ aus dem vierten regulären Album vorgetragen, das am 28. August herausgegeben wurde.

Nach dem erfolgreichen Auftritt in Korea wollen NCT am 9. und 10. September in Osaka und am 16. und 17. September in Tokio ebenfalls mit der ganzen Mannschaft ein Konzert geben.