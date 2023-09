Everglow wollen im November zweite Amerika-Tour veranstalten

Die Girlgroup Everglow plant eine Amerika-Tour. Die Entertainmentagentur von Everglow gab am 25. August bekannt, dass die Sängerinnen im November zehn verschiedene Städte besuchen und dort Konzerte geben wollen.

Der erste Auftritt findet am 1. November in New Haven statt. Danach werden Auftritte in New York, Atlanta, Washington D.C., Sankt Petersburg usw. folgen.

Everglow waren bereits 2020 in den USA auf Tour. Nach etwa drei Jahren wollen sie erneut durch die Vereinigten Staaten touren.

Everglow haben am 18. August ihre vierte Single „All My Girls” herausgegeben. Am 20. August nahmen sie dann noch am KCON LA 2023 teil.