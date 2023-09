„Layover” von V hat schon 100 Millionen Streamings bei Spotify

Das Soloalbum „Layover“ vom BTS-Mitglied V ist eigentlich noch nicht offiziell herausgegeben. Bei Spotify hat es aber schon 100 Millionen Streaming-Abrufe erreicht.

Das Album soll erst im September im Handel erhältlich sein, aber die Lieder „Love Me Again“ und „Rainy Days“, die schon vorab zu hören waren, kommen überaus gut an. Diese beiden Songs werden bereits in den Global 200 von Billboard und auf Platz eins von iTunes Top Song Charts 35 verschiedener Regionen aufgelistet. Die Fans sind außerdem ganz angetan von den Musikvideos, die auf dem offiziellen Kanal angeboten werden.

Umso erfreuter sind die Fans, dass V verschiedene Contents vorbereitet hat. Die selbst von V geschriebenen Songs „Scenery“, „Winter Bear“ und „Snow Flower“, die bislang nur auf SoundCloud zu hören waren, werden nun offiziell veröffentlicht.

Das Album „Layover“ wird am 8. September offiziell herauskommen. Im Album sind insgesamt fünf Titel enthalten.