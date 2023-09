2023 K Global Heart Dream Awards

Am 10. August fanden die K Global Heart Dream Awards in Seoul statt. Zu dieser Veranstaltung kamen verschiedene Stars wie NCT, The Boyz, Stray Kids, ATEEZ, Itzy, STAYC und viele weitere. Bei der Preisverleihung gibt es immer ein gemeinsames Event, an dem sich sowohl die Stars als auch Fans beteiligen können. Stars spenden persönliche Gegenstände wie Uhren, T-Shirts, Schuhe usw. Diese werden dann versteigert. Die Versteigerung fand in diesem Jahr ab 30. August statt und dauerte zehn Wochen lang. Jeden Mittwoch werden 20 neue Gegenstände, von denen sich K-Pop-Stars für einen guten Zweck getrennt haben, präsentiert. Die Erlöse geh

en dann an hilfsbedürftige Menschen.