„Heisei Retro“-Boom bei jungen Japanern

ⓒ Getty Images Bank

Die japanische Zeitung „Yomiuri Shinbun“ berichtete am 2. September, dass bei den jungen Japanern Mode und Gegenstände, die in den 1980er und 1990er Jahren für Aufsehen sorgten, wieder in Mode seien und dadurch auch der neue Begriff „Heisei Retro“ entstanden sei. Heisei ist der Äraname des emeritierten japanischen Kaisers Akihito. Die Heisei-Zeit ist damit von Januar 1989 bis April 2019. Der Äraname Heisei wurde mit dem englischen Wort Retro kombiniert.





Mit Heisei-Retro ist das Phänomen gemeint, dass die junge Generation von heute, die in den 1990er und 2000er Jahren zur Welt kam und in der 2019 begonnenen Reiwa-Zeit lebt, Gefallen an der Kultur der Heisei-Zeit findet und diese genießt. In der Tat finden die Mode und das Make-up sowie Gegenstände wie Filmkamera, Pager und Mobiltelefone von damals derzeit bei den Jugendlichen und jungen Menschen in Japan starke Verbreitung. Gibt man auf Instagram das Hashtag Heisei-Retro ein, gibt es über 50.000 Einträge.





Japanische Unternehmen gehen auch dem neuen Kulturboom nach und bringen hintereinander Retro-Produkte wieder auf den Markt. Die Zeitung „Nihon Keizai“ berichtet, dass bei Utsurundesu, einer 1986 auf den Markt gebrachten Einwegkamera mit einem von Fujifilm Corp. hergestellten Objektiv, die Verkaufsmenge im vergangenen Juli gegenüber demselben Vorjahresmonat um 50 Prozent gestiegen ist. Mit der Verbreitung der Digitalkameras in den 2000er Jahren verschwanden sie vom Markt, das Gerät wird aber nun dank des Heisei-Retro-Booms zurzeit nicht nur in Kameraläden, sondern auch in Convenience Stores angeboten.





Die japanische Zeitung "Yomiuri" erwähnt unter Berufung auf einen sogenannten Heisei-Retro-Kulturforscher, dass bei den meisten Alltagsgegenständen von heute das Design und die Bedienungsmethode eher einheitlich seien. Junge Menschen der Heisei-Ära hätten solche Gegenstände entsprechend ihren individuellen Vorlieben geschmückt und benutzt. Das Verlangen der jungen Menschen der heutigen Reiwa-Zeit danach, ihre Individualität zum Ausdruck bringen zu wollen, habe zum Heisei-Retro-Boom geführt.