Indonesien führt für Anlockung von Investoren ´Goldene Visa´ ein

ⓒ Getty Images Bank

Indonesien führt ein sogenanntes ´Golden Visa´-System ein, um langfristige ausländische Investitionen anzulocken. Indonesische Zeitungen wie „Kompas“ berichteten am 4. September Ortszeit, dass das indonesische Justiz- und Menschenrechtsministerium im Gegenzug für Großinvestitionen goldene Visa vergeben will.





Wenn Privatpersonen ohne Firmengründung indonesische Staatsanleihen kaufen und dafür zwischen 350.000 und 700.000 US-Dollar auf den Tisch legen, können sie jeweils ein Fünf- und Zehnjahresvisum bekommen. Gründet man eine Firma und investiert zwischen 2,5 Millionen und 5 Millionen Dollar, kann man sich in Indonesien jeweils fünf und zehn Jahre aufhalten.





Anders als bei anderen Aufenthaltsgenehmigungen braucht der Inhaber eines goldenen Visums nicht mehr jedes Jahr die befristete Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung ITAS zu beantragen. Indonesien hat auch im vergangenen Jahr mit Blick auf Geldausgaben von vermögenden Rentnern das sogenannte Second Home Visa, ein Zweitwohnsitz-Visum, eingeführt.





Wenn man finanzielle Mittel von mehr als 140.000 Dollar nachweist, kann man sich bis zu 10 Jahre in Indonesien aufhalten und verschiedenen nichtgewerblichen Aktivitäten wie Reisen nachgehen. Mit einem Second Home-Visum kann man in Indonesien keinen Beruf ausüben, aber für Arbeitgeber im Ausland außerhalb Indonesiens Telearbeit machen und damit sozusagen als digitaler Nomade leben.