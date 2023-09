„Smugglers“ zum 48. Toronto International Film Festival eingeladen

Der koreanische Krimi-Actionfilm „Smugglers“ des stillvollen Action-Spezialisten Ryoo Seung-wan mit vielen Starschauspielern in den Haupt- und Nebenrollen hat eine offizielle Einladung zum 48. Toronto International Film Festival erhalten. Die diesjährige Ausgabe des Filmfestivals findet vom 7. bis 17. September statt, und der koreanische Film wird in der Hauptsektion „Gala Presentations“ gezeigt.

Unter den vielen mitwirkenden Schauspielern werden Yum Jung-ah, Park Jeong-min und Go Min-si und der Regisseur Ryoo Seung-wan nach Toronto fliegen, um ihren Film den Filmfans aus der ganzen Welt vorzustellen.

Der Film „Smugglers“ spielt in den 1970er Jahren in einer Stadt an der Westküste und handelt von den als Haenyeo bezeichneten Taucherinnen, die in einen großangelegten Schmuggel verwickelt werden. Der Film, der am 26. Juli seinen Kinostart feierte, läuft noch erfolgreich in den Kinos und hat mit Stand vom 4. September 5.078.986 Menschen ins Kino gelockt.