„Chabak – Night of Murder and Romance“ zu International Horror, Action and Fantastic Film Festival & Awards in Moskau eingeladen

Der koreanische Horror-Thriller „Chabak – Night of Murder and Romance“ ist zum International Horror, Action and Fantastic Film Festival, das ab dem 27. September in Moskau, Russland, stattfindet, eingeladen worden. Dies teilte die Filmproduktionsfirma Tiger Studio am 5. September mit.

Der Film des Regisseurs Hyoung In-hyuk zog auf dem Filmmarkt bei den 76. Internationalen Filmfestspielen von Cannes im vergangenen Mai große Aufmerksamkeit auf sich. Die Hauptdarstellerin Kim Min-chae erhielt für ihre Rolle im Film beim diesjährigen Portland Horror Film Festival, das vom 7. bis 11. Juni stattfand, den Masque Rouge Award for Best Performance.

Der Film erzählt die Geschichte eines Mannes, der alles hatte, von einem bequemen Alltag bis hin zu einer liebevollen Frau, bis er zum Hochzeitstag auf eine Reise geht und in eine alptraumhafte Reihe von Ereignissen verwickelt wird. Danny Ahn, der auch als Rapper der koreanischen Boyband god bekannt und beliebt ist, spielt im Film die männliche Hauptrolle.