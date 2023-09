Kim Min-jae spielt erstmals volle Spielzeit für FC Bayern München

ⓒ YONHAP News Der südkoreanische Fußball-Nationalspieler Kim Min-jae hat bei seinem neuen Verein FC Bayern München erstmals in dieser Saison die volle Spielzeit absolviert.





Bayern München gewann seine dritte Bundesligapartie gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:1.





Kim Min-jae spielte in der Startelf und war bis zum Schlusspfiff dabei. Der Abwehrspieler wechselte im Juli von SSC Neapel nach Bayern München und hat seitdem mit Beginn der neuen Saison vier Spiele für seine neue Mannschaft absolviert. Beim DFL-Supercup im August wurde er in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Bei zwei Bundesliga-Spielen davor wurde er in der zweiten Halbzeit ausgewechselt. Gegen Borussia Mönchengladbach spielte er somit das erste Mal volle 90 Minuten.





Harry Kane, ehemaliger Teamkollege von Son Heung-min bei Tottenham Hotspur, befand sich ebenfalls in der Startelf. Kane wurde in der Nachspielzeit vom Platz genommen.





Die Website für Fußball-Statistik Whoscoreddotcom verlieh Kim Min-jae für seine Leistung 6,96 Punkte. Der Südkoreaner habe zwei Mal der Gegenmannschaft den Ball abgenommen und zwei Mal in brenzligen Situationen geklärt. Joshua Kimmich erhielt für zwei Vorlagen die höchste Bewertung von 8,91 Punkten.





Kim Min-jae wird sich nun der südkoreanischen Nationalmannschaft für zwei Testspiele in England anschließen.