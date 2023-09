E-Sports bei Asienspielen in Hangzhou erstmals offizielle Disziplin

ⓒ YONHAP News

Bei den Asienspielen im chinesischen Hangzhou, die am 23. September eröffnet werden, wird der sportliche Wettkampf mit Computerspielen E-Sport erstmals als offizielle Disziplin ausgetragen.





Bei den Asienspielen 2018 in Jakarta war E-Sport noch eine Demonstrationssportart. Südkorea, das damals die Goldmedaille im Spiel „Starcraft 2“ und die Silbermedaille in „League of Legend“ gewonnen hatte, gilt auch diesmal als klarer Favorit.





Die E-Sport-Wettkämpfe in Hangzhou finden vom 24. September bis 2. Oktober statt. Auf dem Programm stehen sieben Disziplinen. Außer in drei Disziplinen, in denen China dominiert, gehen 15 Spieler in den vier Disziplinen „League of Legend“, „Battleground“ „FIFA Online 4“ und „Street Fighter 5“ an den Start. Große Chancen auf Goldmedaillen bestehen für südkoreanische Starter vor allem in den Disziplinen „League of Legend“ und „FIFA Online 4“.





Stärkster Gegner ist China. Die chinesischen Teilnehmer wollen in allen sieben Disziplinen siegen. In „League of Legend“ kämpfen chinesische Spieler stets bei internationalen Wettkämpfen gegen südkoreanische Spieler um den Sieg. China hat bereits zwei Wochen vor Südkorea die heimische Liga abgeschlossen und mit dem Training für die Asienspiele begonnen.





In dem unter allgemeinen E-Sport-Fans hoch beliebten Spiel „League of Legend“ gehen für Südkorea sechs Spieler an den Start, darunter Faker Lee Sang-hyuk, Park Jae-hyuk und Seo Jin-hyuk vom Team Jingdong Gaming und Jenji Chung Ji-hoon. In der Kategorie „FIFA Online 4“ starten KT Rolster Kwak Jun-hyeok und Mirae and Sejong Park Gi-young.





Aus den Teams Jingdong und BLG, die abwechselnd die Frühlings- und Sommerliga der League of Legends Pro League gewonnen haben sowie dem traditionell starken Team EDG wurden ebenfalls die sechs derzeit besten Spieler ausgewählt.