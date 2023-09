Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ Getty Images Bank

Der diesjährige Erntedankfesttag Chuseok wird am 29. September gefeiert. Zu diesem traditionellen Festtag werden wie zum traditionellen Neujahr Seol unter Familienmitgliedern, Verwandten und Bekannten Geschenke ausgetauscht. Zu den zu Chuseok und Seol gemachten Geschenken gehören häufig Lebensmittel wie Fleisch und Obst. Eine Umfrage hat ergeben, dass das Lebensmittelgeschenk, das die südkoreanischen Verbraucher in ihren 20ern, 30ern und 40ern am liebsten bekommen möchten, Fleisch ist.

Der Lebensmittelhersteller Shinsegye Food hat im vergangenen Monat bei 1.000 Verbrauchern aus dem ganzen Land in den jeweiligen Altersschichten eine Untersuchung über die je nach Generationen bevorzugten Lebensmittelgeschenke durchgeführt. 38 Prozent der Befragten antworteten, dass sie am liebsten Fleisch als Geschenk erhalten möchten. In allen Altersschichten war Fleisch am beliebtesten. Bei den 20ern lag der Anteil bei 41,4, bei den 30ern bei 34,7 und bei den 40ern bei 38,7 Prozent.

Abgesehen von Fleisch war das Ranking der bevorzugten Lebensmittelgeschenke je nach Altersschichten unterschiedlich. Bei den 20ern folgten dem Fleisch der Reihe nach verarbeitete Fleischprodukte, Nahrungsergänzungsmittel, Obst und Backwaren. Bei den 30ern ist die Reihenfolge etwas anders. Fleisch wurde als Lebensmittelgeschenk ebenfalls bevorzugt, danach folgten Obst, verarbeitete Fleischprodukte, Nahrungsergänzungsmittel und Speiseöl bzw. Würzmittel.

Bei den 40ern sind Nahrungsergänzungsmittel nach Fleisch das zweitbeliebteste Lebensmittelgeschenk, gefolgt von Obst, verarbeiteten Fleischprodukten und Speiseöl bzw. Würzmitteln. 93,2 Prozent der Befragten halten den Geschenkaustausch zu Festtagen für positiv. 62,2 Prozent denken jedoch, dass bei Festtagsgeschenken Änderungen notwendig seien. 28,1 Prozent sind der Meinung, dass Geschenke zu noch vernünftigeren Preisen notwendig sind. 24.8 Prozent wiesen darauf hin, dass umweltfreundlichere und bescheidenere Verpackungen erforderlich sind, um übermäßigen Verpackungsmüll zu vermeiden.





In den letzten Tagen sorgte eine Frau, die bei Regen über einen alten unbekannten Mann, der Altpapier sammelt, ihren Regenschirm gehalten hat, im Internet für Gesprächsstoff. Viele Netzbürger waren von der netten Frau beeindruckt und nannten sie Regenschirm-Engel. Die Tageszeitung Gyeonggi Ilbo berichtete am 30. August, dass am 29. August, an dem es regnete, eine unbekannte Frau auf einen alten Mann in seinen Achtzigern zukam, der auf einer Straße in der Stadt Ansan in der Provinz Gyeonggi einen leeren Handkarren schob.

Die Frau hatte einen kleinen rosafarbenen Regenschirm und hielt ihn über den alten Mann, der zwar einen Regenmantel anhatte aber schon durchnässt zu sein schien. Sie teilte mit ihm ihren kleinen Regenschirm und lief etwa 1 km mit ihm zusammen. Weil der Regenschirm zu klein war, war sie ebenfalls nass geworden, sie neigte aber den Regenschirm mehr zum alten Mann hin. Diese Szene wurde von jemandem aufgezeichnet, und das Video wurde der Tageszeitung Gyeonggi Ilbo überreicht, so dass es dann in den folgenden Tagen im Online-Raum Verbreitung fand.

Am 4. August wurde im YouTube-Kanal von Yeonhap News TV berichtet, dass die Frau dem alten Mann auch noch ein Geldgeschenk überreicht hatte. Der alte Mann, der mit Altpapiersammeln Geld verdient, sagte Yeonhap News TV, weil es an dem Tag stark geregnet hatte, wollte er den Handkarren wegbringen. Er sei sehr dankbar gewesen, dass die Frau den Regenschirm über ihn hielt.

Er berichtete weiter, dass die Frau ihn darum bat, einen Moment zu warten, dann zu einem Supermarkt ging, um an einem Geldautomaten Geld abzuheben, und ihm einen Umschlag mit drei 10.000 Won-Scheinen überreicht hatte. Yeonhap News TV konnte die Familie der Frau ausfindig machen. Die Familie teilte über SMS mit, dass die Frau gesagt habe, dass sie das getan habe, was sie für selbstverständlich hielt, und deshalb auch keinen Grund für ein Interview sehe. Es wurde nur bekannt, dass die Frau eine im Bildungsbereich tätige Mutter ist. Viele Netzbürger lobten die gute Tat der Frau und nannten sie Regenschirm-Engel.





Das Interesse der Netzbürger weckte auch eine Studie eines britischen Forschungsteams über die Länder mit dem größten Körperbewusstsein der Welt. Die Netzbürger konnten erfahren, dass Südkorea zu den Ländern mit einem relativ höheren Körperbewusstsein zählt. Laut Auslandsmedien wie der britischen Tageszeitung „Daily Mail“ befragten Forscher der Anglia Ruskin University in einer neuen globalen Studie über 56.000 Menschen aus 65 Ländern zu ihrem Körperbild.

Die Teilnehmer sollten bewerten, inwieweit sie zehn Aussagen zustimmen, darunter ‚Ich respektiere meinen Körper‘ und ‚Ich schätze die unterschiedlichen und einzigartigen Eigenschaften meines Körpers.‘ Danach ist Malta das Land, in dem die Menschen mit ihrem Aussehen am zufriedensten sind. Danach folgen Taiwan, Bangladesch und Kasachstan. Südkorea steht an fünfter Stelle vor den Philippinen, Ägypten, dem Irak, Polen und Südafrika.

Am anderen Ende der Tabelle haben Menschen in Australien das geringste Körperbewusstsein, gefolgt von Indien, dem Vereinigten Königreich, Irland, der Ukraine, Deutschland, den USA, China, Frankreich und Brasilien. Die Zufriedenheit mit dem eigenen Körperbild erhöht nicht nur das Selbstwertgefühl, sondern hat auch einen Zusammenhang mit einer Reihe positiver gesundheitlicher Merkmale wie gesunden Essgewohnheiten.

Die Studie ergab, dass in allen Ländern die Wertschätzung des Körpers bei Menschen, die in ländlichen Gebieten leben, sowie bei Singles höher war. Professor Viren Swami, der Hauptautor der Studie, meint, dass Menschen, die in städtischen Gebieten leben, möglicherweise einen stärkeren Druck spüren, sich den von der westlichen Gesellschaft propagierten Körperidealen anzupassen. Die Forscher erkennen die Notwendigkeit dafür, dass Behörden in der ganzen Welt Maßnahmen zur Förderung eines positiven Körperbildes ausarbeiten. Die betreffende Studie wurde im Fachmagazin „Body Image“ veröffentlicht.