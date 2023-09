Das Jetzt ist gut (11) 눈에서 멀어지면 마음에서 멀어진다

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





눈 Nomen für „Auge(n)“

-에서 Postposition für „in, von“

멀어지- Verbstamm des Verbs 멀어지다 für „in die Ferne rücken, auseinanderdriften“

-면 Verbendung zur Formulierung von Konditionalsätzen

마음 Nomen für „Herz“ (inneren Gefühle)

-에서 Postposition für „in, von“

멀어지- Verbstamm des Verbs 멀어지다 für „in die Ferne rücken, entfremden“

-ㄴ다 Aussagenendung





Der Ausdruck „눈에서 멀어지면 마음에서 멀어진다“ bedeutet wortwörtlich „Wenn es sich von den Augen entfernt, entfernt es sich auch vom Herzen“. Vom englischen „Out of mind, out of sight“ übernommen, wird der Ausdruck öfters in Bezug auf menschliche Beziehungen verwendet. Wenn man sich gegenseitig nicht mehr so oft sieht, verliert man sich irgendwann aus den Augen, woraufhin man auch weniger an den anderen denkt und mit der Zeit sich auseinanderdriftet. Auf Deutsch wäre der Satz also einfach übersetzbar mit „Aus den Augen, aus dem Sinn“.