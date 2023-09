Stray Kids‘ Album verkaufte sich in USA am meisten

Welches Album wurde in den USA in diesem Jahr bislang am meisten verkauft? Es stellte sich heraus, dass das dritte reguläre Album von Stray Kids das am meisten verkaufte K-Pop-Album ist und von allen Albenverkäufen den vierten Platz eingenommen hat. Das Werk wurde am 2. Juni herausgegeben. Auch das Minialbum, das die Sänger im Oktober letzten Jahres auf den Markt gebracht hatten, steht auf Rang zehn der Best Selling Alben. Daran kann man gut erkennen, dass Stray Kids in Amerika sehr gefragt sind. In den USA verkaufte sich das Album von Taylor Swift am häufigsten.

Stray Kids haben mit dem Lied „S-Class“ aus dem dritten regulären Album gleich den Spitzenplatz von Billboard 200 und Artist 100 besetzen können. Damit kamen sie dreimal in Folge mit ihrem Album auf den ersten Platz.

Die Jungs wollen am 12. September an den 2023 MTV Video Music Awards teilnehmen und danach am 23. September am 2023 Global Citizen Festival in New York teilnehmen.