Blackpink, BTS, TXT, NewJeans für MTV VMA nominiert

Auch in diesem Jahr werden viele K-Pop-Stars bei den MTV Video Music Awards vertreten sein, denn einige Vertreter aus Korea sind in verschiedenen Kategorien Favoriten auf eine Auszeichnung.

Blackpink wurde sogar in sechs Kategorien nominiert: Group of the Year, Show of the Summer und mit dem Song “Pink Venom” aus dem zweiten regulären Album als „Best K-Pop“. „Best Choreography“, „Best Art Direction” und “Best Editing” sind weitere Preise, die Blackpink gewinnen können. Ob Blackpink auch in diesem Jahr mit einem Preis ausgezeichnet werden?

Auch Jung Kook ist zwei Jahre in Folge für einen Preis nominiert. Zuerst einmal ist „Seven“ ein Favorit für “Song of Summer“. Im letzten Jahr stand er auf der gleichen Liste mit dem Song „Left and Right“.

TXT sind in vier Kategorien vertreten: Group of the Year, Song of Summer, PUSH Performance of the Year und Best K-Pop. Für TXT ist es das erste Mal, gleich in so vielen Kategorien nominiert zu sein.

NewJeans sind einfach außerordentlich. Sie sind erst seit etwa einem Jahr in der Musikbranche tätig, könnten jedoch als Group of the Year ausgewählt werden. Die Voraussetzungen dafür erfüllen sie ganz bestimmt, denn mit dem zweiten Minialbum sind sie in kürzester Zeit auf den Spitzenplatz von Billboard 200 gekommen.

Die Ergebnisse werden am 12. September feststehen.