Young K von Day6 veranstaltet Solokonzert

Das Mitglied Young K der Band Day6 hat erstmals seit seinem Debüt vor acht Jahren ein Solokonzert veranstaltet. Der Auftritt fand am 3. September statt und gleich am darauf folgenden Tag hat er ein neues Album mit dem Titel „Letters with notes“ herausgegeben.

Debütiert hat Young K im September 2015 als Frontsänger und Bassist von Day6. Die Tickets für seine Soloauftritte sind ausverkauft. Auch wenn er alleine auf die Bühne trat, waren die Anwesenden überaus begeistert. Sie sangen alle Lieder mit. Eröffnet hat er das Konzert mit dem Lied „Nothing but“, das im Soloalbum von Young K enthalten ist. Er sagte auch ein paar Worte zum Album. Er habe bei der Arbeit einfach seine Augen geschlossen und gedacht, wie es sein würde, wenn er nach einer langen Pause wieder auf die Bühne tritt. Das erste Gefühl sei Nervosität gewesen. Daher habe er die Zeile “ich bin nervös, obwohl ich gedacht hatte, dass es okay sei. Aber du vor meinen Augen, alles ist anders. Tief durchatmen und noch einmal“ geschrieben. Denn wenn er nervös sei, würde er tief ein- und ausatmen. Mit einem Dank beendete Young K sein Konzert.