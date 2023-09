Purple Kiss veranstaltet US-Tour

Die koreanische Girlgroup Purple Kiss veranstaltet ihre erste Konzerttour in den USA. Die Sängerinnen werden am 31. Oktober ihre Konzerttournee in Boston beginnen und weitere 16 Städte besuchen.

Purple Kiss haben sich einiges vorgenommen. Sie wollen tolle Performances hinlegen und auch mit ihren Fans kommunizieren.

Am 5. September veröffentlichen die Mitglieder ihr erstes Single-Album “FESTA“. In diesem Album ist die Botschaft enthalten, dass sie den sich wiederholenden Alltag hinter sich lassen wollen.

Purple Kiss debütierten im März 2021 und sechs Mitglieder sind aktiv.