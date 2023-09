Mitglieder von BTS auch solo erfolgreich

Einzelne Mitglieder der koreanischen Boygroup BTS sind erfolgreich solo tätig.

Jin hat mit seiner ersten Solo-Single „The Astronaut“ am 2. September den ersten Platz von Amazon Music Digital Song Bestseller besetzen können. Das Lied wurde fast vor einem Jahr, genauer am 28. Oktober, herausgegeben. Auch nach etwa zehn Monaten ist das Lied „The Astronaut“ höchst beliebt. Auch in den US-Billboard Hot 100, wo derzeit die neuen Lieder von Taylor Swift die oberen Regionen besetzt haben, ist er auf Platz 51 zu finden. Auch im Nachbarland Japan ist er sehr gefragt. Beim japanischen Universal Music Store war die Platte gleich ausverkauft und viele mussten sich eine reservieren. Jin leistet seit Dezember letzten Jahres seinen Wehrdienst.

Jung Kook ist immer noch auf Platz eins von Spotify Global Charts, und das schon sieben Wochen in Folge. Es ist das erste Mal, dass ein asiatischer Sänger so lange auf dem Spitzenplatz steht.

Jung Kook hat am 14. Juli seine Single „Seven“ herausgegeben und wurde seither bei Spotify am meisten gestreamt. Aber nicht nur in den Spotify Global Charts ist der Sänger vertreten, sondern auch in den Daily Top Song Global Charts von Spotify. „Seven“ von Jung Kook erreichte von allen Songs männlicher Interpreten in kürzester Zeit, also in nur 43 Tagen, 500 Millionen Streaming-Abrufe. Jung Kook ist mit seinem Song „Seven“ bei den MTV VMA nominiert.