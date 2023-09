China: Siebenjähriges Kind will seinem Lehrer Schweinebauch zum Lehrertag schenken

ⓒ Getty Images Bank

Ein Grundschüler, der mit zwei großen Schweinebauchstücken zur Schule ging, lenkte in China die Aufmerksamkeit der Netzbürger auf sich. In China wird der 10. September als Lehrertag gefeiert. Der Junge wollte das Schweinefleisch seinem Klassenlehrer als Geschenk überreichen.





Auf Bildung bezogene Medien in China wie SOHU Education beleuchteten am 9. September Ortszeit die Geschichte vom siebenjährigen Jungen Shaohao, der eine Grundschule in Chongqing besucht. Shaohao ging mit zwei großen Schweinebauchstücken, die er an einer Stange befestigt über der Schulter trug, zur Schule, und das Foto wurde in chinesischen sozialen Netzwerken geteilt.





Früher wurde in China der Lehrertag am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, gefeiert. Um den schwächer gewordenen Status der Lehrer wieder zu stärken, bestimmte die Regierung im Jahr 1985 den 10. September zum Lehrertag. Schweinefleisch gehört in China zu den bevorzugten Lebensmitteln. Schweinefleisch wird auch gewöhnlich als Geschenk überreicht. Der kleine Junge transportierte persönlich die schweren Fleischstücke, um damit seinem Lehrer zum Lehrertag seinen Dank zu bekunden.





Shaohao erklärte, Chongqing sei für den Feuertopf bekannt und bei einem Feuertopf dürfe das Schweinefleisch nicht fehlen. Weil alle Feuertopf mögen, habe er gedacht, dass auch sein Lehrer das Gericht mögen muss, und deshalb Schweinefleisch als Geschenk vorbereitet. Die chinesischen Netzbürger waren von der Geschichte des kleinen Jungen beeindruckt und meinten, in dieser sowohl für Lehrer als auch für Schüler schwierigen Zeit habe Shaohao mit seiner Handlung allen großen Trost geschenkt. Die Erwachsenen sollten sich dafür einsetzen, ein wünschenswertes Bildungsumfeld zu schaffen, damit Kinder wie Shaohao gut und aufrichtig aufwachsen können.