Go Yohan : „Der Tag, an dem George Michael starb“ (2023)

ⓒ Getty Images Bank

„Mein erster Job war in einem Plattenladen in Myeongdong“, sagte sie. „Ich habe sieben Jahre lang ohne einen einzigen freien Tag in dem Laden gearbeitet. Was ich nicht ausstehen konnte, war Weihnachten. Wenn ich die Menschen sah, die zur Messe in die Myeongdong-Kathedrale strömten, fühlte ich mich so allein. In diesem Moment hörte ich „Last Christmas". Seine Stimme umarmte mich mit Wärme. Ich verbrachte Weihnachten mit George Michael und spielte sein Lied mehr als hundertmal. In dieser Nacht nahm ich ihn als meine Familie an.“









„Warum sollte ich ein Familienfoto mit dir machen?“, fragte sie.

„Weil wir eine Familie sind. Wir wohnen im selben Haus, essen zusammen, schlafen zusammen, und wir haben sogar Huji zwischen uns.“

„Im selben Haus zu wohnen macht uns zu einer Familie?“

„Sieh es doch mal so. Du hast gesagt, George Michael ist deine Familie, weil er für dich da war, als du einsam und traurig warst. Das Gleiche gilt auch für mich. Du warst da, als ich allein war, und bist an meiner Seite geblieben, als ich eine schwere Zeit hatte. Wir haben Huji adoptiert, als er ausgesetzt wurde, und sind bei ihm geblieben. Das ist es, was uns zu einer Familie macht.“

„Du gibst also zu, dass George Michael ein Teil meiner Familie ist?“

„Was? Oh, ja. Ich werde George Michael als Teil meiner Familie akzeptieren, also musst du uns auch als deine Familie akzeptieren.“









Nachdem der Fotograf also Hujis Begräbnisfoto gemacht hatte, rief er mich zu seinem Computer. In dem Moment, als ich das Foto sah, wurde mir klar, dass wirklich nicht ich, sondern George Michael Hae-mis Familie war. Es gab kein Ich auf dem Foto. Stattdessen gab es nur Hae-mi und zwei George Michaels.

Ich nahm die Brille ab und steckte sie in die Tasche. Dann richtete ich meinen Blick zum Fenster. Ich sah ein altes Ehepaar, das unter einem roten Regenschirm auf den Bus wartete. Ist eine Familie erst dann komplett, wenn sie den Schal zurechtrücken und gemeinsame Beerdigungsfotos machen? Das war der Moment, in dem der Fotograf George Michaels „Last Christmas“ auflegte, mich ansah und den Daumen hoch hielt.

Ich hatte das Gefühl, dass heute auch für uns das letzte Weihnachten sein würde.









Go Yohan (*1969): „Der Tag, an dem George Michael starb“ (2023)