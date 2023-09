Balladensänger Lee Moon-sae veranstaltet elftes Wohltätigkeitskonzert

Der legendäre südkoreanische Balladensänger Lee Moon-sae, 64 Jahre alt, hat am 9. September in Pyeongchang in der Provinz Gangwon sein elftes Wohltätigkeitskonzert mit dem Titel „Waldkonzert von Lee Moon-sae – 11. Geschichte“ gegeben. Dies teilte seine Managementagentur kmoonfnd mit.

Waldkonzert von Lee Moon-sae ist ein kleines Freiluftkonzert. Das Wohltätigkeitskonzert fand erstmals im Jahr 2003 statt, und das diesjährige Konzert ist die elfte Ausgabe. Lee sagte, er arbeite gegenwärtig an seinem 17. Album und bereite sich auf eine neue Konzerttournee vor, die im nächsten Frühling beginnen wird. Das Waldkonzert sei der einzige Auftritt in diesem Jahr, bei dem er mit dem Publikum direkt interagieren kann. Am 7. Oktober findet die zweite Aufführung des diesjährigen Waldkonzertes statt.