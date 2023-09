Horror-Streifen „Sleep“ mit Lee Sun-kyun und Jung Yu-mi führt sechsten Tag in Folge die Kinocharts an

Nach Korean Box Office System lockte der Film „Sleep“ des Regisseurs Yoo Jae-sun am 11. September 49.404 Personen in die Kinos und führt damit den sechsten Tag in Folge die südkoreanischen Kinocharts an. Der Film feierte am 6. September seinen Kinostart, und bis zum sechsten Tag beträgt die kumulierte Zuschauerzahl 588.435.

Der Film ist ein Mystery-Thriller und erzählt die Geschichte eines glücklich verheirateten Paares, dessen friedliches Leben aber durch ein fürchterliches Schlafverhalten des Mannes gestört wird. Lee Sun-kyun spielt die Rolle des Mannes Hyun-su, und Jung Yu-mi verkörpert die Frau Soo-jin, und das Paar versucht das Geheimnis des Schreckens, der mit dem Schlaf beginnt, zu entschlüsseln. „Sleep“ ist das Spielfilmdebüt des Regisseurs Yoo Jae-sun, der früher an Filmen von Bong Joon-ho im Regieteam mitgewirkt hatte. Die Gewinnschwelle liegt bei 800.000 Zuschauern und wird bald überschritten.