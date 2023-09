Schauspieler und Sänger Seo In-guk kehrt nach elf Jahren auf die Musical-Bühne zurück

Schauspieler und Sänger Seo In-guk wird im Musical „The Count of Monte Christo“, das vom 18. November an im Chungmoo Art Center in Seoul aufgeführt wird, die Hauptrolle Edmond Dantès spielen.

„The Count of Monte Christo“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Alexandre Dumas und wurde im März 2009 in der Schweiz in deutscher Sprache uraufgeführt. Die Uraufführung der koreanischen Übersetzung in Seoul fand im Jahr 2010 statt. In diesem Jahr wird das Werk in sechster Version aufgeführt.

Seo In-guk kehrt durch dieses Werk nach elf Jahren auf die Musical-Bühne zurück. Sein Musical-Debüt gab er 2012 mit dem koreanischen Stück „Gwanghwamun Love Song“.