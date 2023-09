Badmintonspielerin An Se-young präsentiert sich vor Asienspielen in Bestform

ⓒ YONHAP News

Badmintonspielerin An Se-young hat es bei der Generalprobe vor den Asienspielen in Hangzhou ganz oben aufs Podest geschafft. Die Weltranglistenerste gewann im Finale der BWF World Tour China Open in Changzhou gegen Akane Yamaguchi aus Japan mit 2:0.





Die 21-Jährige befindet sich derzeit in Topform. Im Juli kletterte sie an die Spitze der Weltrangliste. Im August triumphierte sie bei der Badminton-WM und setzte ihre Siegesserie auch in diesem Monat in Changzhou fort. Insgesamt feierte die Südkoreanerin in der aktuellen Saison neun Siege, davon vier bei internationalen Wettbewerben in Folge.





An hatte sich im Halbfinale gegen Tai Tsu Ying aus Taiwan durchgesetzt. Auch im Finale gegen ihre starke Rivalin Yamaguchi zeigte sie starke Nerven. Mit einer stabilen Verteidigung versuchte sie Fehler ihrer Gegnerin zu provozieren. Den ersten Satz gewann An mit einem deutlichen Vorsprung von 21:10 Punkten. Im zweiten Satz spielte Yamaguchi offensiver. Nach einer engen Partie konnte An auch den zweiten Satz mit 21:19 für sich verbuchen.





Die südkoreanische Paarung Seo Seung-jae und Chae Yoo-jung gewann das gemischte Doppel nach einem Finalsieg gegen Thom Giquel und Delphine Delrue aus Frankreich. Im Damen-Doppel erreichten Lee So-hee und Baek Ha-na den zweiten Platz. Das Herren-Duo Kang Min-hyuk und Seo Seung-jae belegte den dritten Platz.