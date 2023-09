Kim Jun-woo gewinnt Silber bei Junioren-Schwimm-WM

ⓒ Korea Swimming Federation

Schwimmer Kim Jun-woo hat bei der Junioren-WM die Silbermedaille gewonnen. Der südkoreanische Nachwuchssportler schlug bei dem Turnier im israelischen Netanya über 1500 Meter Freistil der Männer in 15:01,94 Minuten als Zweiter an.





Kim ist der zweite südkoreanische Schwimmer, der bei der Junioren-WM eine Medaille gewonnen hat. Beim Wettbewerb in Peru im letzten Jahr hatte Yang Ha-jeong im Schmetterlingsschwimmen der Damen über 100 Meter den dritten Platz erreicht und die erste WM-Medaille für Südkorea entgegengenommen.





In Netanya startete Kim Jun-woo mit einer persönlichen Bestzeit von 15:31,51 Minuten in der zweiten Gruppe. Er schwamm jedoch fast 30 Sekunden schneller als bei seiner persönlichen Bestzeit und zog an allen Startern der ersten Gruppe vorbei. In der ersten Gruppe war nur Kuzey Tuncelli schneller als Kim. Der erst 15-jährige Türke kraulte überlegen in 14:59,80 Minuten zum Sieg. Tuncelli unterbot damit als erster Schwimmer der Geschichte in seinem Alter bereits die 15-Minuten-Marke.





Kim Jun-woo hatte bei der Junioren-WM in Peru über 400 Meter Freistil Platz 14, und über 1500 Meter Freistil Platz neun belegt. Innerhalb eines Jahres hat er in drei Einzel-Disziplinen so große Fortschritte gemacht, dass er in der Spitzengruppe mitmischen kann und es sogar für eine Medaille reichte. Bei den Auswahl-Wettkämpfen für die Nationalmannschaft im März kam Kim über 400 Meter auf den zweiten und über 1500 Meter auf den vierten Platz. Er bewies damit, dass er auch mit der Konkurrenz im Hauptwettbewerb mithalten kann.





Darüber hinaus hat der Teenager das Aushängeschild auf der Mittel- und Langstrecke, Kim Woo-min, übertroffen. Die 15:01,94 Minuten, die Kim Jun-woo bei der Junioren-WM schaffte, sind um 1,02 Sekunden schneller als die Zeit, mit der Kim Woo-min den nationalen Auswahlwettbewerb im März gewann. Kim ist nach seiner Leistung in Netanya bis auf 0,95 Sekunden an die Norm für die Olympischen Spiele in Paris herangerückt.