Aufführung von Kunstliedern des in Deutschland lebenden Komponisten Kim Young-shik

Der in Frankfurt lebende koreanische Opernsänger und Komponist Kim Young-shik verarbeitet Gedichte, die seine Landsleute in Deutschland geschrieben haben zu Gagok-Liedern. Gagok sind koreanische Kunstlieder mit einem lyrischen Text. In 19 Jahren komponierte Kim über 250 Kunstlieder mit Gedichten von Koreanern in Deutschland und später auch von Koreanern, die in Kanada und China leben. 50 seiner Kompositionen hat er neulich als Sammlung herausgegeben. Diese waren der Anlass dafür, dass die von ihm komponierten Lieder in Korea, in der Yeongsan Art Hall im Seouler Stadtteil Yeouido, aufgeführt wurden. Kim Young-shik studierte Gesang an der Nationaluniversität Seoul und an der Universität der Künste in Berlin und war längere Zeit als Tenor an der Oper Frankfurt tätig.