Selfies vom Automaten

Morgen ist der sogenannte Foto-Tag, einer der regelmäßigen „romantischen“ Tage jeweils am 14. eines Monats. Zu diesem Anlass wurden bei uns auf dem Campus überall kleine Zelte mit Foto-Automaten aufgebaut, wo man spaßige Erinnerungsfotos machen kann. Und daneben steht (bei gutem Wetter) ein großer Tisch mit Accessoires und Utensilien wie grellbunte Perücken, (Sonnen-)Brillen, Mützen, Plüschtiere und andere auffällige Dinge, die man in die Kamera halten kann. Derartige Selfie-Automaten sind ein regelrechter Trend, überall poppen kleine Selfie-Foto-Läden auf, die ganz ohne Personal betrieben werden. Die unterschiedlichen Arten von Accessoires machen sie jeweils individuell, und so stellen sie womöglich weniger Konkurrenz dar als Partner, die interessierte junge Leute überhaupt in die Straße locken. Woher dieser Trend in einer Zeit des Smartphone-Selfie-Überflusses kommt und ob er vielleicht anhalten wird, darüber sprechen wir heute.