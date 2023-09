Stray Kids in Japan äußerst gefragt

Die koreanische Gruppe Stray Kids hat in Japan am 6. September ihr erstes EP-Album herausgegeben. Aber schon am Tag davor, vor der offiziellen Herausgabe, wurde die Platte 500.000 mal vorbestellt. Das lässt bereits erkennen, wie gefragt Stray Kids in Japan sind. Sie kamen dann vom 5. bis 7. September drei Tage lang auf Platz eins von Orikon Daily Album Ranking. Auch in den iTunes Album Charts standen sie am 7. September auf dem Spitzenplatz von 21 Regionen. Das erste EP-Album für den japanischen Markt enthält insgesamt fünf Lieder.

In den US-Billboards Charts sind die Jungs immer noch mit Liedern aus ihrem dritten regulären Album vom 2. Juni vertreten.

Stray Kids haben seit Mitte August in Japan Konzerte gegeben. Zu den ersten vier Auftritten kamen bereits 151.000 Besucher. Dann standen sie am 9. und 10. September in Osaka auf der Bühne und Auftritte in Tokio sind am 28. und 29. Oktober geplant.