CRAVITY nach sechs Monaten wieder zurück in der Musikszene

Die Boygroup CRAVITY ist nach sechs Monaten wieder mit einem neuen Album in die Musikwelt zurückgekehrt. Sie haben am 11. September ihr sechstes Minialbum herausgegeben. Thema des Albums „Sun Seeker“ ist mein, dein und unser Leben. Im Album verstecken sich viele Botschaften über Träume.

Im Lied „Cheese“ singen die Jungs zum Beispiel von einem guten besonderen Tag. In „Ready or Not“ singen sie, dass man sich keine unnötigen Sorgen machen oder etwas bereuen soll, sondern sich einfach immer für sich selbst Mühe geben sollte. Zum Album zählen noch vier weitere Lieder, insgesamt sind es also sechs Titel.

Die Fans sind besonders erfreut darüber, dass die Mitglieder an den Liedern selbst mitgewirkt haben. Damit haben sie gezeigt, dass sie sich musikalisch weiterentwickelt haben.