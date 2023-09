RIIZE begegneten beim ersten Treffen 1.200 Fans

Unvorstellbar! Die neu gegründete Boyband RIIZE hat in der Debütwoche gleich ein Fantreffen veranstaltet. Das geschah am 9. September in Seoul. Es war anfangs nur ein kleines Treffen geplant, denn sie wollten den Fans gegenüber ihren Dank zum Ausdruck bringen, bevor sie in einer Musiksendung auftreten sollten. Obwohl das Treffen um 9 Uhr morgens erfolgte, kamen 1.200 Fans. Die Sänger begrüßten die Fans und antworteten auf ihre Fragen. Auch für ein Gruppenfoto nahmen sie sich Zeit.

Es gab auch eine Überraschung, denn das Mitglied Seongchan hatte am 13. September Geburtstag. Die Mitglieder hatten einen Kuchen mit Kerzen auf die Bühne gebracht und alle Fans gratulierten mit.

RIIZE meinten, dass sie sehr überrascht waren, dass so viele Fans gekommen waren. Sie seien dafür sehr dankbar. Das Event habe ihnen sehr viel Kraft gegeben, so dass sie sich noch besser auf ihre Musik konzentrieren könnten.