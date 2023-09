B.I tritt als Headliner bei Lollapalooza Berlin auf

Der Künstler B.I hat erstmals bei Lollapalooza ein neues Lied vorgestellt. Am 10. September hat er als Headliner beim Lollapalooza Berlin auf der Bühne gestanden. Aber nicht nur sein neues Lied wurde gesungen, sondern auch weitere Hitsongs von ihm. Außerdem hat er weitere Lieder vorgetragen, die im Album für den Weltmarkt enthalten sein werden. Dieses soll noch in diesem Jahr herauskommen.

B.I war der erste koreanische Musiker, der zum Musikfestival Lollapalooza in Berlin eingeladen wurde.

Im Juni hatte der Sänger sein zweites reguläres Album herausgegeben. Am 19. September will er in den Niederlanden auftreten und dann insgesamt in 16 europäischen Städten Konzerte geben.