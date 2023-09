In Japan steigt die Zahl der Hundertjährigen mit rund 92.000 auf Rekordhoch

ⓒ Getty Images Bank

Die Zahl der mindestens Hundertjährigen in Japan ist in diesem Jahr verglichen mit dem Vorjahr um 1.613 auf 92.139, damit auf ein Rekordniveau, gestiegen. In Japan steht der dritte Montag im September im Zeichen des Respekts vor der älteren Generation. Das japanische Gesundheitsministerium gab im Vorfeld des diesjährigen Achtung-vor-dem-Alter-Tag kürzlich die Zahl der über Hundertjährigen bekannt.





In Japan ist die Zahl der Menschen, die mindestens 100 Jahre alt sind, 53 Jahre in Folge gestiegen. Diese Zahl überschritt 1998 erstmals die Marke von 10.000 und 2012 die Marke von 50.000. An den über 100-Jährigen machen Frauen mit 81.589 einen Anteil von 88,5 Prozent aus. Die Zahl der Hundertjährigen auf 100.000 Einwohner beträgt im landesweiten Durchschnitt 73,74.





In der Präfektur Shimane im Westen der Insel Honshu ist die Zahl mit 155,17 am höchsten, gefolgt von der Präfektur Kochi auf der Insel Shikoku mit 146,01. Im Kontrast dazu ist diese Zahl in der Präfektur Saitama in der Region Kanto im Großraum Tokio mit 44,79 am niedrigsten. Auch in der Präfektur Chiba im Großraum Tokio liegt sie bei etwa 50.





Die japanische Zeitung „Yomiuri Shinbun“ wies darauf hin, der Anteil der über 100-Jährigen in den ländlichen Regionen mit vorangeschrittener Alterung hoch und in den Großstädten mit vielen Erwerbstätigen und Kindern niedrig ist. Der älteste Mensch in Japan ist die 116 Jahre alte Fusa Tatsumi aus Kashiwara in der Präfektur Osaka. Der älteste Mann in Japan ist der 111-jährige Kisabu Sonobe, der in der Stadt Tateyama in der Präfektur Chiba lebt.