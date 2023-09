Bei Asienspielen in Hangzhou Tickets für E-Sport-Wettbewerbe am teuersten

ⓒ YONHAP News

Am 23. September werden die Asienspiele in Hangzhou eröffnet. Es stellte sich heraus, dass die Sportart mit den höchsten Ticket-Preisen E-Sport ist. Die Hongkonger Zeitung „South China Morning Post“ berichtete kürzlich, dass bei den Asienspielen die E-Sport-Tickets am schwierigsten zu bekommen seien und dafür auch am meisten bezahlt werden muss.





Bei den diesmaligen Asienspielen gibt E-Sport sein offizielles Medaillen-Event-Debüt. E-Sport-Spiele wie League of Legends, Battle Ground Mobile, FIFA Online 4 und Street Fighter V, die auch vielen gewöhnlichen Menschen vertraut sind, werden als offizielle Sportdisziplinen der Asienspiele ausgetragen.





Die Hongkonger Zeitung berichtet, dass unter den Sportarten der Asienspiele in Hangzhou E-Sport die einzige Veranstaltung sein wird, bei der Eintrittskarten nach einem lotteriebasierten System verkauft werden. Auf der Ticket-Verkaufsseite der Asienspiele in Hangzhou beginnen die Ticket-Preise für die meisten Sportarten bei 50 oder 100 Yuan. Allein beim E-Sport liegt der Mindestpreis bei 400 Yuan, rund 55 US-Dollar.





Außer E-Sport ist der Eintrittspreis auch beim Golf mit 300 Yuan und der rhythmischen Sportgymnastik mit 200 Yuan noch hoch, bei sonstigen Sportarten liegt der Mindest-Ticket-Preis bei unter 100 Yuan. Die Ticket-Preise werden selbstverständlich von der Sitzkapazität, der Lage des Spielortes sowie den Spielplänen beeinflusst. Die Ticketpreise sind daher nicht direkt mit der Beliebtheit der betreffenden Sportart zu verbinden. Aber der hohe Ticketpreis des E-Sports zeigt das große Interesse der Menschen an dieser neuen Sportart der Asienspiele.