Sängerin und Schauspielerin IU spendet zum 15. Jubiläum 300 Millionen Won für Bedürftige

K-Popsängerin und Schauspielerin IU hat zu ihrem 15. Jubiläum seit dem Debüt 300 Millionen Won (226.159 US-Dollar) für Bedürftige gespendet.





Ihre Managementagentur EDAM Entertainment teilte am 18. September mit, dass IU jeweils 100 Millionen Won an das Asan Medical Center, die Korea National Association of Child Welfare und das Seoul Metropolitan Childrens´ Hospital gespendet hat. Die Spende erfolgte unter dem Namen „IUaena“, der sich aus dem Künstlernamen der Sängerin IU und dem Namen ihrer Fangemeinde Uaena zusammensetzt.





Laut der Agentur werden die Spenden zur Behandlung von Kindern, Jugendlichen und Krebspatientinnen in finanziellen Schwierigkeiten sowie zur Deckung von medizinischen Ausgaben von Bedürftigen und für die Unterstützung für Kinder und Jugendliche in Fürsorgeeinrichtungen verwendet.





IU ließ über ihre Agentur mitteilen, dass sie die Liebe, die sie von ihren Fans erhalten hat, mit anderen Menschen teilen möchte. Sie glaube, dass die Spende der Ausgangspunkt für eine kleine Veränderung für jemanden sein wird.