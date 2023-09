Verleihung von Seoul Drama Awards 2023 findet am 21. September in KBS-Halle statt

Die Verleihung der Seoul International Drama Awards 2023 findet am 21. September um 18.00 Uhr in der KBS-Halle statt. Das Organisationskomitee gab am 18. September bekannt, dass Moderator Jun Hyun-moo und die Schauspielerin Lee Se-young die Preisverleihung moderieren werden.





Die Seoul International Drama Awards, einfach bekannt als SDA, wurden 2005 von Korean Broadcasters Assocation zur Förderung des kulturellen Austausches durch Dramen ins Leben gerufen. An der diesmaligen 18. Ausgabe nahmen 344 Werke aus insgesamt 44 Ländern teil. Auf der Shortlist standen 24 Werke und 30 Kandidaten für Individualauszeichnungen.