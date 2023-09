Sunwoo Jung-a veranstaltet nach drei Jahren wieder Online-Konzert

Singer-Songwriterin Sunwoo Jung-a öffnet nach etwa drei Jahren wieder ihre „Jazz Box“. Sie hat am 19. September um 21.00 Uhr auf ihrem YouTube-Kanal ihr erstes Online-Live-Konzert der zweiten Jazz-Box-Saison gestreamt. Sondergast war Jo Hyun-ah, Sängerin und Mitglied des Singer-Songwriter-Trios Urban Zakapa.

Jazz-Box ist eine Online-Konzertreihe, bei der Sunwoo Jung-a ihr herausragendes musikalisches Talent in der Gattung Jazz zeigt. Jazz Box wurde im Jahr 2020, als wegen der Corona-Pandemie alle Aufführungen und Festivals verschoben oder abgesagt wurden, erstmals vorgestellt und gewann viele Fans.

Sunwoo Jung-a ist eine Künstlerin, die außer Jazz auch in verschiedenen anderen musikalischen Gattungen und Formen ausgezeichnete Leistungen zeigt. Am 20. Juli veröffentlichte sie nach langer Zeit eine Balladen-Single mit dem Titel „Love War“. Sie war auch am Song „Either Way“ im ersten Minialbum „I´VE MINE“ der Girlgroup IVE als Liedtexterin beteiligt und stellte ihr breites musikalisches Spektrum erneut unter Beweis.