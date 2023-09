Hochspringer Woo Sang-hyeok gewinnt Diamond League Finale

ⓒ YONHAP News

Hochspringer Woo Sang-hyeok hat als erster Südkoreaner das Diamond League Finale gewonnen. Woo sicherte sich den Titel am Samstag in Eugene im US-amerikanischen Bundesstaat Oregon mit übersprungenen 2,35 Metern.





Die Diamond League ist eine jährliche Serie von insgesamt 14 Wettkämpfen. Für jede Platzierung bei den ersten 13 Wettkämpfen werden Punkte vergeben. Die besten sechs konkurrieren beim 14. Wettkampf, dem Diamond League Finale, um den Titel.





Im vergangenen Jahr hatte Woo ein einziger Punkt für den Einzug ins Finale gefehlt. In diesem Jahr war er als Vierter weitergekommen.





Der Südkoreaner schaffte vier Höhen bis zu 2,33 Meter beim ersten Versuch. Auch Norbert Kobielski aus Polen und der US-Amerikaner JuVaughn Harrison übersprangen die Höhe von 2,33 Meter. Woo Sang-hyeok war jedoch der Einzige, der 2,35 Meter überflog. Woo überwand diese Höhe beim dritten Versuch.





Der Hochspringer wird morgen nach Südkorea zurückkehren und sich intensiv auf die Asienspiele in Hangzhou vorbereiten. Das Finale der Asienspiele im Hochsprung findet am 4. Oktober statt. Seit dem Goldmedaillengewinn durch Lee Jin-taek bei den Asienspielen 2002 in Busan hat Südkorea bei den Asienspielen im Hochsprung der Männer nicht mehr gesiegt.