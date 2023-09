Nordkoreaner für Teilnahme an Asienspielen in Hangzhou eingetroffen

ⓒ YONHAP News

Nordkorea ist nach mehreren Jahren wieder zu internationalen Sportwettbewerben zurückgekehrt. Eine Vorhut von rund 60 Sportlern, Trainern und Funktionären soll für die Teilnahme an den Asienspielen in Hangzhou eingetroffen sein.





Nordkorea war wegen der Coronapandemie den Olympischen Spielen in Tokio ferngeblieben, ohne das IOC rechtzeitig darüber zu informieren. Das IOC hatte deshalb für nordkoreanische Sportler eine Sperre für die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen verhängt. Diese lief Ende letzten Jahres ab.





Laut dem südkoreanischen Sportverband hat Nordkorea insgesamt 191 Athleten für 18 Disziplinen angemeldet. Das Land werde voraussichtlich in den Sportarten an den Start gehen, in denen seine Athleten traditionell immer gut abgeschnitten haben, wie beispielsweise Ringen, Gewichtheben, Sportschießen, Boxen und Schwimmen.





Berichten von internationalen Medien zufolge wird eine Delegation unter Leitung des Vorsitzenden des Präsidiums der Obersten Volksversammlung Choe Ryong-hae, in der auch die Schwester von Machthaber Kim Jong-un, Kim Yo-jong, vertreten sein wird, die Asienspiele besuchen.





Die erste Delegation von Athleten, die an der chinesischen Grenze mit dem Flugzeug in Hangzhou eingereist waren, soll unverzüglich ins Sportlerdorf gefahren sein und mit den Vorbereitungen auf die Wettkämpfe begonnen haben. Laut südkoreanischen Medien waren die nordkoreanischen Athleten im Sportlerdorf jedoch nirgends zu sehen. Anders als bei den Asienspielen in Jakarta als die nordkoreanische Nationalflagge am Gebäude des Sportlerdorfes hing, scheinen die Nordkoreaner diesmal keine Aufmerksamkeit erregen zu wollen. Dass das Organisationskomitee den Medien den Eintritt ins Sportlerdorf verboten hat, erschwert die Berichterstattung. Auch Informationen zu den nordkoreanischen Athleten bleiben den Medien vorenthalten. Es ist davon auszugehen, dass die nordkoreanischen Athleten nur bei der Eröffnungs- und Abschlussfeier sowie den Wettkämpfen zu sehen sein werden.