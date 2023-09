Das Jetzt ist gut (12) 눈이 삐었다

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





눈 Nomen für „Auge(n)“

-이 Subjektpostposition

삐 Verbstamm des Verbs 삐다 für „sich etw. verstauchen“

-었- Vergangenheitsinfix

-다 Aussagenendung





Der Ausdruck „눈이 삐었다“ bedeutet wortwörtlich „Hat sich das Auge verstaucht“. Er wird vor allem in Fällen verwendet, wenn jemand etwas übersieht oder nicht erkennt, das eigentlich für jeden offensichtlich und eindeutig sein sollte. Aus Sicht des Sprechers kann dies nur eines bedeuten: Die Person hat sich seine Augen verletzt und kann daher nicht klar zu sehen. Vergleichbar wäre der Ausdruck also mit dem deutschen „Er/Sie hat wohl Tomaten auf den Augen“ (wenn man den Ausdruck an seinen Gesprächspartner direkt richtet, auch: „Du hast wohl Tomaten auf den Augen“). In dieser Form kann man den Ausdruck nur gegenüber Personen verwenden, die man duzt.