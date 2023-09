Blackpink beenden Welttournee in Seoul

Die Girlgroup Blackpink hat am 17. September mit dem Konzert in Seoul ihre Worldtour „BORN PINK“ beendet. An dem Tag waren 35.000 Fans gekommen, insgesamt kamen 1,8 Millionen Fans im Rahmen der Welttournee zusammen.

Der Auftritt in Seoul war ein richtiges Festival. Schon bei der Eröffnung gab es ein Feuerwerk, es wurden über 20 Lieder gesungen und das etwa zwei Stunden lang. So endete die Welttournee, die etwa ein Jahr dauerte. Blackpink haben auf der Bühne gezeigt, wie sie sich bislang entwickelt haben und welches Potenzial sie besitzen.

Viele fragten sich, ob Blackpink ihren Vertrag bei YG Entertainment verlängern werden. Aber dazu gab es keine Kommentare. Nur das Mitglied Jennie sagte, dass sie auch künftig als Blackpink toll bleiben wollen. Andere Mitglieder sagten, dass sie sehr erfreut seien, ihre Fans getroffen zu haben und seien daher sehr dankbar.

Wie es nun mit Blackpink weitergeht, wir sind alle sehr gespannt.