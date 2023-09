23 Videos von Twice erreichen über 100 Millionen Klicks

Am 15. September hat auch das Musikvideo zum Lied „Moonlight Sunrise“ von Twice die 100 Millionen-Marke überschritten. Das Video wurde am 20. Januar auf YouTube hochgeladen, und seitdem von den Fans viel gesehen. Damit besitzen Twice 23 Musikvideos, die über 100 Millionen Aufrufe erreicht haben. Twice sind somit die erste Girlgroup auf der ganzen Welt, deren Musikvideos so häufig abgerufen wurden.

Das Lied “Moonlight Sunrise” handelt von den Liebesgefühlen, die mit dem Mond- und Sonnenlicht verglichen werden.

Das Minialbum “Ready to be” von Twice wurde jüngst vom US-amerikanischen Musikmagazin Rolling Stone zu den „Best Album of 2023 so Far“ ausgewählt. Rolling Stone meinte, dass Twice Vorurteile und musikalische Barrieren überwinden würden. Im Album kann man das Selbstvertrauen der Sängerinnen gut erkennen.

Derzeit befinden sich die Mitglieder auf ihrer fünften Welttournee.